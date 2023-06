Micol Olivieri contro gli hater: «Presa di mira perché parlo di calcio invece che di skincare, mi dicono "fai le cose da donna"»

di Redazione Web

Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, nelle sue ultime Instagram stories ha risposto alle critiche degli hater "maschi" che l'hanno umiliata e sminuita come donna. «Viviamo in una società totalmente maschilista - ha scritto Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -. Se vi dovessi far leggere i messaggi che mi sono arrivati oggi da parte di uomini che mi umiliano solo perché ho sbagliato un termine vi verrebbe tanta rabbia. La verità è che siamo tutti ipocriti, condanniamo i gesti estremi ma non ci occupiamo di sradicare il patriarcato». Ma andiamo a vedere quali sono i commenti degli hater e come l'ex attrice dei Cesaroni ha risposto.

Micol Olivieri è riuscita a farsi strada con un atteggiamento non certo succube del "sesso forte".

«Oggi mi sono ritrovata ad avere a che fare con i "maschietti" che nel 2023 ancora pensano che una donna non possa permettersi di parlare di calcio - ha raccontato Micol Olivieri -. Loro vogliono che io pensi solo alla skincare, alle barrette energetiche e alle maschere. Hanno anche detto che a stento io conosco l'italiano e che ogni volta che scrivo c'è un errore. Tutto questo perché mi sono permessa di parlare di calcio».

Micol Olivieri si è detta sconvolta e non riesce a sopportare tale situazione. «Una donna ha ancora degli argomenti tabù, come per esempio quello del calcio. E quindi, secondo gli uomini, una donna dovrebbe limitarsi a lavare i piatti o farsi una maschera. Mi hanno detto che sono una "qualunquista da due soldi"».

Poi, ha aggiunto: «Il sottoufficiale della Marina che mi è venuto ad insultare dicendomi "rimettiti al tuo posto e fai le cose da donna". Non ti permettere. Questa cosa mi fa venire i brividi. Purtroppo stiamo messe così, abbiamo ancora uomini che la pensano così».

