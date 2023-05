Micol Olivieri disperata: «Sto ingrassando, ho preso due chili in venti giorni. Questa cosa mi snerva...»

di Redazione Web

Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, nelle sue ultime Instagram stories ha raccontato ai suoi fan di non capire più il suo corpo. «Più lo tratto bene e più mi sfugge», ha scritto Micol a corredo di una foto pubblicata su Instagram. L'attrice ha poi continuato il discorso spiegando quanto sia dispiaciuta del fatto che lei abbia preso peso nell'ultimo periodo. «Ho preso due chili in venti giorni», ha spiegato Micol ai suoi fan.

Micol Olivieri e la tv che non paga bene: «Non hai nulla da dire, dovresti andare in fabbrica». E lei ribatte così

Micol Olivieri sorprende: «Carriera in Mediaset? Mai stata la mia aspirazione. I soldi della TV sono pochi»

L'attrice ama sentirsi in forma e dedica una buona parte della giornata ad un allenamento ad hoc. Micol Olivieri non accetta dunque di aver preso peso e lo spiega ai suoi fan. «Mangio bene e mi alleno constantemente ma ho un gonfiore eccessivo alle gambe, nonostante il drenante. Questa cosa mi sta snervando veramente», ha raccontato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories.



L'attrice ha poi continuato dicendo spiegando ai suoi fan che le piacerebbe dare poca importanza a questa cosa ma non ci riesce, perché si impegna e fa soprattutto molta attenzione. «Io sono un esteta e ci tengo a vedermi bene.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA