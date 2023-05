Micol Olivieri sorprende: «Carriera in Mediaset? Mai stata la mia aspirazione. I soldi della TV sono pochi»

di Redazione Web

Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva italiana I Cesaroni, è diventata ormai una vera influencer sui social. L'attrice, nelle sue Instagram stories, racconta spesso ai suoi fan alcuni momenti della giornata e condivide con loro esperienze personali. Nelle ultime ore, Micol, ha risposto ad un box di domande su Instagram in cui le sue fan hanno dato sfogo alle proprie curiosità. Una domanda di una fan è stata particolarmente diretta: «Guadagni bene quando sei nei salotti Mediaset? Si tratta di un lavoro vero e poprio?». Andiamo a vedere cosa ha risposto l'attrice.

La risposta di Micol Olivieri è stata secca e diretta. «No, non si guadagna molto.

Poi ha aggiunto: «I soldi della televisione sono davvero pochi. C'è stato un grande cambiamento negli ultimi anni che neanche avete idea. Non pensate che quelli che vedete per televisione vengano strapagati. Sono davvero pochi quelli che hanno degli ottimi contratti Mediaset e che fanno anche più di un programma ma per il resto è tutta gente che si accontenta di poco perché non ci sono più i soldi di una volta, neanche lì», ha concluso Micol.

