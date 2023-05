Micol Olivieri, il mistero del puntino sull'occhio e la richiesta d'aiuto ai fan: «Vi è mai capitato?»

di Redazione Web

Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, è tra i volti più noti su Instagram tra le influencer in Italia. Sui social racconta spesso la sua vita di donna e di mamma e dedica il suo tempo anche a skincare in diratta Instagram in compagnia delle sue fan.

Nelle ultime ore, l'attrice ha chiesto un consiglio ai suoi fan a causa di un puntino sulla palpebra del suo occhio. «Ragazze vi è mai capitato?», ha chiesto alle sue fan. Andiamo a vedere cosa è successo.

Micol Olivieri da alcuni anni si sta dedicando al lavoro di influencer.

«Il medico mi ha detto che è un piccolo angioma e non posso trattarlo ora perché dovrò farlo per forza quando finirà il caldo», ha raccontato l'ex attrice nelle sue Instagram stories.

L'angioma: che cos'è

Il termine "angioma" indica la maggior parte delle disfunzioni vascolari dermatologiche, che comprendono sia le malformazioni, sia tumori vascolari. Per angioma, si intende un tumore benigno che si manifesta nei piccoli vasi sanguigni. Si tratta di formazioni del tutto innocue (in molti casi scompaiono spontaneamente senza cure particolari).

Sebbene non debbano preoccupare, gli angiomi che compaiono in età adulta richiedono qualche attenzione in più, poiché va valutata la possibilità che la comparsa dell’angioma non comprometta il corretto funzionamento dei vasi e degli organi sottostanti.

