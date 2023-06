Micol Olivieri, vacanza choc: «Ho avuto l'attacco di panico più brutto della mia vita, mi è sembrato di morire»

di Redazione Web

Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, nelle sue ultime Instagram stories ha condiviso una sua foto con una didascalia a corredo che ha particolarmente allarmato i suoi fan. «Ho avuto il più brutto attacco di panico della mia vita», ha scritto l'ex attrice. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Micol Olivieri in questi giorni è in vacanza a Marrakech, in Marocco, con tutta la sua splendida famiglia.

Un ringraziamento speciale ai fan

L'ex attrice, dopo essersi ripresa, ha subito ringraziato i suoi fan che hanno avuto delle parole di conforto nei suoi confronti. «Ritengo che sia doveroso ringraziarvi perché nulla è scontato: avete avute tutte una parola di conforto e mi è arrivata la vostra energia positiva. Siete speciali».

Poi, ha concluso: «Io condivido queste emozioni, anche se personali, perché ritengo che possa aiutare a stare meglio. Grazie di cuore, stanotte ho sentito il bisogno di parlare con voi».

