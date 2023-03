Claudio Amendola, il dettaglio durante l'intervista a Le Belve che non è sfuggito ai fan

Nella recente intervista rilasciata a 'Belve' con Francesca Fagnani, Claudio Amendola ha colpito gli spettatori per un dettaglio in particolare: la sua estrema sincerità e la volontà di raccontare la sua vita senza filtri.

L'attore, infatti, ha rivelato di aver avuto una dipendenza dalla cocaina.

<h2>La separazione dalla ex moglie Francesca Neri</h2>

Ha anche parlato della sua separazione dalla ex moglie Francesca Neri, dicendo di non provare più dolore ma solo il dispiacere di non essere riuscito a far funzionare la loro relazione.

Grazie alla presenza dei figli nella sua vita, Amendola è stato in grado di uscire dalla dipendenza. Ha ammesso di aver toccato il fondo quando si è trovato in una situazione in cui doveva essere lucido ma non lo era, ma è riuscito ad uscirne completamente da solo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 10:14

