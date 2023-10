Claudio Amendola a Verissimo: tornano i Cesaroni? «Mia mamma interpreterà un piccolo ruolo»

di Redazione web

Claudio Amendola e i genitori attori

Figlio d'arte, Claudio Amendola ha la mamma e il papà che vantano partecipazioni tra pellicole al cinema e in televisione che sono passate alla storia. Con la mamma, ha lavorato nella serie i Cesaroni, in cui Rita Savagnone, oggi 84enne, interpretava sua suocera. Oggi, è impegnata in un piccolo ruolo nel futuro film (o serie) al quale l'attore sta lavorando. Mentre è il papà che, in qualche modo, gli ha dato il via nel mondo del cinema. «Sei fortunato, perché quando ti manca puoi rivederlo nelle pellicole che ha girato e con cui hai lavorato», gli ha detto la conduttrice, Silvia Toffanin. Claudio Amendola conferma e poi lancia una possibilità sul ritorno dei Cesaroni.



Claudio Amendola e i Cesaroni

Parlando della nota serie che lo ha reso famoso al grande pubblico in televisione, dopo le tantissime pellicole cinematografiche a cui aveva preso parte come protagonista, Claudio Amendola ha lanciato una piccola curiosità: «Bello i Cesaroni eh?», ha detto dopo una clip dedicata alla serie. Il pubblico, tra applausi e risate ha accolto quella domanda con un «Sì» in coro. E a quel punto, l'attore mimando il gesto di stare in silenzio con l'indice sulla bocca, ha detto: «Chi sa! Non posso dire nulla su quello che sto facendo adesso, ma mia mamma interpreterà una piccola parte». Che possa tornare a fare la suocera nella serie tanto amata da tutte le generazioni di telespettatori?



L'attore, intanto sarà impegnato nel prossimo programma di Gerry Scotti "Io canto Generation" insieme ad Al Bano, Orietta Berti e Michelle Hunziker, come giudici.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA