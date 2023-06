Francesca Neri e Claudio Amendola, la verità sulla separazione: «Finalmente sto vivendo la mia vita»

di Redazione web

Francesca Neri e Claudio Amendola si sono separati ormai quasi da un anno. I due attori hanno vissuto una lunga e intensa storia d'amore durata 25 anni, dalla quale è nato, nel 1999, il loro unico figlio: Rocco Amendola. Francesca e Claudio non hanno mai parlato della loro separazione e di come si sentono a riguardo, dato che, entrambi hanno preferito mantenere il silenzio sulla questione. L'attrice, però, nelle scorse ore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito.

L'intervista di Francesca Neri

Francesca Neri è stata ospite del programma Lunatici di Rai 2 nel quale ha parlato, per la prima volta, della sua separazione da Claudio Amendola: «Non ne ho mai parlato. Non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide. Questo fa parte del mio modo di essere. Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social, non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere.

La vita presente di Francesca Neri

Infine, Francesca Neri ha concluso parlando del momento della sua vita che sta vivendo attualmente: «Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l'unica cosa che vi posso dire».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 19:42

