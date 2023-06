Francesca Neri e Claudio Amendola, l'attrice dopo la separazione: «Ora vivo nella verità»

di Luca Uccello

Francesca Neri si è rialzata. Non è stata semplice ma «dopo la separazione sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà...». Parole pronunciate al programma radiofonico "I Lunatici" e che il settimanale DiPiù riprende le parole dell'attrice dopo la rottura con Claudio Amendola, avvenuta l’estate scorsa e ufficializzata però solo a ottobre, dopo oltre trenta anni di unione.

Rileggendo le parole di Francesca Neri ci si domanda cosa volesse dire con "sto vivendo finalmente nella verità...". Sicuramente sembrano essere parole di una donna che ha sofferto, che forse soffre ancora. Che si è sentita ferita per il "tradimento" del marito. Insomma la fine di una storia fa sempre male.

Francesca Neri e Claudio Amendola, la verità sulla separazione: «Finalmente sto vivendo la mia vita»

Ma anche lui, Claudio Amendola, già paparazzato con la sua nuova compagna, ci è rimasto male. È pur sempre un fallimento quando finisce un matrimonio: «La vita è bizzarra, strana, non credevo di potere interrompere la storia con Francesca, poi è successo.

Francesca Neri, gli incontri sul set

Francesca e Claudio, come racconta lei, si sono incontrati un paio di volte sul set e «grazie al cinema ci siamo innamorati». Poi ci sono state le crisi. Una prima nel 2003 quando si sono lasciati per sei mesi. Poi il matrimonio a New York nel 2010. Poi le malattie. Prima quella di Claudio, poi quella invalidante di Francesca tanto da farle pensare al suicidio. Ma dopo tre anni durissimi durante la pandemia si sono ritrovati ancora una volta. Ma questa volta per poco. Molto poco. E ora la verità di Francesca può lasciare il segno...

