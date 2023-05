Claudio Amendola, addio Francesca Neri: le foto della nuova fidanzata, ecco chi è. «Ha 15 anni meno di lui»

di Redazione Web

Claudio Amendola ha una nuova fidanzata? Dopo la fine della lunga storia d'amore con Francesca Neri, l'attore romano ora è stato fotografato in compagnia di un'altra donna. A quanto pare, i due starebbero insieme da ottobre e solo da qualche mese vivrebbero nello stesso appartamento. Lei si chiama Giorgia, ha 45 anni (quindi 15 in meno di Amendola) e fa la costumista. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati fuori da un ristorante.

Claudio Amendola e la nuova fidanzata: la foto

Maglioncino e jeans per Claudio Amendola, felpa e pantaloni neri per Giorgia, la coppia è stata fotografata mentre chiacchiera e ride serena. Lo scatto pubblicato sulla rivista sottolinea atteggiamenti che non lascerebbero pensare che tra di loro ci sia del tenero.

Chi è Giorgia

Della nuova fiamma di Claudio Amendola si sa ben poco. Si chiama Giorgia e lavora nel mondo dello spettacolo come costumista ed è più giovane dell'attore di circa 15 anni. Su come sia nata questa relazione non ci sono dettagli specifici, se non che abbiano iniziato a frequentarsi a ottobre, cioè nel periodo in cui giravano voci di una crisi tra l'attore romano e Francesca Neri. L'attore romano sarà pronto a confermare e ufficializzare questa nuova storia d'amore?

Non ci resta che aspettare.

