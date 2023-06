Piero Pelù ha problemi di salute: «Ragazzacci, devo fermarmi per un po'». Come sta l'ex cantante dei Litfiba

di Redazione web

Piero Pelù è uno dei rocker più amati d'Italia e alcune ore fa sui social ha annunciato che, a causa di alcuni problemi di salute, è costretto a rimandare il suo tour. Una notizia che nessun fan di un artista vorrebbe mai sentire. Il cantante ha, poi, spiegato anche i motivi per cui non può permettersi di suonare ed ha trovato nei suoi ammiratori tanti che condividono lo stesso problema e che, sempre via social, hanno provato a rincuorarlo.

Ragazzaccc miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile.

Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie.

Il messaggio di Piero Pelù

Sui propri canali social, Piero Pelù ha annunciato: «Ragazzacci miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile. Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questa cosa ha acutizzato gli acufeni coi quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d’Italia, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker, dunque, il tour “Estremo” di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi.

Non è un addio ma un arrivederci

Infine, Piero Pelù conclude scrivendo: «Ma questo non è un addio, solo un arrivederci al prima possibile e sappiate che approfitterò di questo 'periodo speciale' per avanzare con la composizione e la produzione del nuovo album che mi sta già dando grandi emozioni. Ringrazio Friends and Partners, tutti i promoter locali e naturalmente le molte migliaia di voi che avevano già preso i biglietti per il tour».

