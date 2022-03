"I Cassamortari", Claudio Amendola dirige Piero Pelù: «Sono una fottuta e odiosa rockstar, l'opposto di quello che voglio essere nella vita»

Arriva su Prime Video "I Cassamortari", il nuovo film diretto da Claudio Amendola con Massimo Ghini, Lucia Ocone, Gianmarco Tognazzi e Alessandro Sperduti.“Tutti devono mori’, ma solo in pochi ce guadagnano”: è il motto della famiglia Pasti che da generazioni gestisce un’agenzia di pompe funebri. Dopo la morte del capofamiglia Giuseppe (Edoardo Leo), un uomo disposto a tutto pur di trasformare una salma in una pila di banconote (preferibilmente in nero), l’azienda di famiglia è passata nelle mani dei figli Giovanni (Ghini), Maria (Ocone), Marco (Tognazzi) e Matteo (Sperduti). Quando l’azienda naviga in cattive acque, la manager Maddalena Grandi (Sonia Bergamasco) decide di contattarli per il funerale del famoso cantante Gabriele Arcangelo (Piero Pelù), suo assistito, morto di overdose nel bel mezzo di una campagna di sensibilizzazione contro le droghe. « Ho mandato un'email a George Clooney perché ho pensato inizialmente a lui per questo film » racconta Amendola in collegamento. « Era divertente vedere Clooney morire per una caduta da cavallo sulle sponde del lago di Como; cadendo poi si deturpava la faccia e il personaggio di Tognazzi avrebbe ricostruito questa icona di bellezza». Nei panni della rockstar del film troviamo Piero Pelù, qui al suo secondo ruolo come attore. « Sono partito molto motivato per questo film, mi sono detto: " O lo faccio ora o non lo farò mai più"» rivela Pelù. « Claudio è stato un fratello maggiore che mi ha messo a mio agio sul set e mi ha fatto sentire come quello che non ero, cioè un attore ». I Cassamortari è su Prime Video dal 24 marzo (a cura di Paola Schettino Nobile).

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 07:54

