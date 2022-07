Litfiba, Suzanne Vega e Videocittà: la settimana romana si apre all'insegna dei grandi eventi

di Valeria Arnaldi

Concerti, spettacoli, incontri animano le serate romane di inizio settimana.

MUSICA. Ad aprire il calendario settimanale dei concerti, il 18 luglio, sono i Litfiba, con il loro tour di addio, “L’ultimo girone”, all’ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma. Piero Pelù e Ghigo Renzulli celebreranno sul palco gli oltre quarant’anni di carriera. Ad accompagnarli, in scena, Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso. Un viaggio tra grandi successi, ma anche tra le tante battaglie civili e ambientali portate avanti nel corso degli anni.

Riflettori puntati su Casa del Jazz, il 19 luglio, per “I concerti nel Parco”. Protagonista della serata, Suzanne Vega, nell’unica data a Roma del suo tour mondiale, “An Evening with Suzanne Vega”. Al suo fianco, Gerry Leonard, alla chitarra.

Stessa data a Villa Ada per Manuel Agnelli. Il 20 luglio, invece, a Village Celimontana, “Adika Pongo: A Tribute to the Disco”, omaggio ai successi della Disco Music internazionale, più precisamente alla Soul Disco” suonata da band come gli Chic, gli Earth Wind & Fire, le Sisters Sledge e la Kool & The Gang.

TEATRO. Grandi nomi anche a teatro. Al Teatro Tor Bella Monaca, il 19 luglio, Ornella Muti e Pino Quartullo porteranno in scena “Mia moglie Penelope”, spettacolo de La Città degli Artisti e La Pirandelliana. In primo piano, il dialogo di coppia, tra stereotipi da abbattere e più moderne ripicche.

Intanto, al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, fino al 31 luglio, prosegue “La Commedia degli errori”, per la regia di Loredana Scaramella. Un viaggio nel fantastico, tra farsa e commedia romantica, qui ambientato in un porto mercantile degli anni Venti del Novecento.

VIDEO. Sarà una grande Luna sospesa, “ingabbiata” nel Gazometro il simbolo della quinta edizione di “Videocittà”, festival ideato da Francesco Rutelli con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, dal 20 al 24 luglio, presso l’Area Eni Gazometro Ostiense. Ad essere indagate sono le nuove forme dell’audiovisivo, in una cinque giorni di performance, installazione, incontri e focus. Per investigare le nuove frontiere di, videoarte, virtual reality, nft e molto altro. Tema di questa edizione, la Transizione, digitale ed ecologica.

CINEMA. Arena sotto le stelle all’università, dal 18 al 29 luglio, con “Il cinema alla Sapienza”, manifestazione nella città universitaria. Ad aprire il cartellone, l’omaggio a Monica Vitti, con “Il tango della gelosia” di Steno.

LETTERATURE. Saranno due inediti, rispettivamente del Premio Strega Alessandro Piperno e della scrittrice kenyana Khadija Abdalla, il 18 luglio, nell’ambito di Letterature, allo Stadio Palatino, a celebrare l’anniversario della morte di Marcel Proust. Ad accompagnare i testi, la lettura di passi della Recherche affidata a Laura Morante. Alla serata, anche il Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana Patricia Engel, lo scrittore greco Petros Markaris e quello statunitense David Leavitt. La performance artistica è curata da Teodora Castellucci/Dewey Dell con Ora stridente di Dewey Dell, la musica live è di Demetrio Castellucci.

TOUR. Vacanze in città con “Viaggi nei paraggi”, dal 20 luglio al 4 agosto, quest’anno alla terza edizione, organizzato dall’associazione culturale Open City Roma, con la curatela di Laura Calderoni. In programma, tour urbani ed eventi in presenza e on line, tutti gratuiti. «Roma ci offre la possibilità di scoprire culture e persone di luoghi lontani pur restando in città. Quest’anno approfondiremo la cultura americana, i poeti spagnoli e l’architettura islamica, facendo pochi passi attraverso le vie di Roma, potremo viaggiare in aereo raccontando la storia degli aeroporti romani o addirittura verso le stelle, partendo dai famosi affreschi di Raffaello nelle stanze vaticane. Inoltre la collaborazione con gli Istituti di cultura ci permetterà di scoprire luoghi inediti e stupefacenti», spiega la curatrice.

ARTE. Al Museo Civico di Zoologia, fino al 25 settembre, la mostra “Disko Bay – Photography and Paintings” dell’artista Olaf Wipperfürth, artista, fotografo di moda e regista tedesco, a cura di Valentina Ciarallo, che sollecita la riflessione su surriscaldamento globale e scioglimento dei ghiacciai.

