Enrica Bonaccorti a Verissimo: l'intervento al cuore, la morte del compagno, le nozze (saltate) con Renato Zero, gli abusi e la malattia (che ha anche Brad Pitt)

Enrica Bonaccorti, reduce dall'importante intervento al cuore, ospite oggi a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. «Altri due mesi e sarei morta. Non avevo dolori o fitte, poi l'operazione a cuore aperto durata 8 ore». Aveva raccontato sui social gli ultimi mesi drammatici che ha vissuto: operata d'urgenza per un intervento di 8 ore a cuore aperto, ha rischiato di morire. Andiamo a conoscere qualcosa in più su Enrica Bonaccorti.

