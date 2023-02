Enrica Bonaccorti, squilla il telefono in diretta. Sorpresa a Storie Italiane: «Rispondi, che lo salutiamo»

di Redazione web

Storie Italiane ha dedicato nuovamente una lunga parte della trasmissione al ricordo di Maurizio Costanzo, con molti ospiti in studio. Tra i presenti anche Enrica Bonaccorti che ne ha ricordato la grande generosità e la loro collaborazione in ambito musicale, visto che lui aveva scritto una canzone poi da lei interpretata.

La chiamata di Marzullo

Eleonora Daniele nel corso della puntata raccoglie anche altri ricordi e testimonianze su Maurizio, ma nota qualcosa di insolito verso Enrica. La Bonaccorti in diretta confessa che le sta squillando il telefono e che è Marzullo, così la Daniele la invita a rispondere, con l'occasione di salutare il collega. Enrica risponde ma con poche parole riattacca: «Gli ho detto che sono in diretta, in realtà mi ha fatto chiamare dalla sua assistente, non è che ho capito molto, lo richiamerò».

La chiusura

La puntata prosegue fino ai saluti quando Eleonora chiede ancora informazioni sulla chiamata, interrogandosi come possa essere sveglio al mattino vista la tarda ora del suo programma ed Enrica conferma: «Macché, lui si sveglia presto la mattina ed è subito attivo».

