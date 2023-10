Fedez in diretta Instagram: «A X Factor ci sarò, sto meglio: mi hanno fatto il certificato medico»

Fedez, l'annuncio in diretta social su Instagram nella serata di mercoledì cancella ogni dubbio sulla sua partecipazione ai live di X Factor. Ci sarà regolarmente quindi al tavolo dei giudici il 26 ottobre per la prima puntata del live del talent show di Sky. «Oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X Factor - ha detto in una diretta su Instagram, rispondendo ai fan che gli chiedevano notizie sulla sua salute -. Sto meglio e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi», ha aggiunto. Domani intanto andrà in onda la puntata di Home Visit, già registrata, in cui ogni giudice dovrà portare la propria squadra da 5 a 3 concorrenti. A sfidarsi infatti nella prima puntata dei Live saranno come da tradizione 12 concorrenti.

Quindi una bella notizia dopo il recente ricovero in ospedale a Milano, e appena dopo aver festeggiato in grande stile il compleanno. «Il compleanno più bello di sempre»: così Fedez su Instagram racconta di aver festeggiato i suoi 34 anni a Manchester al concerto dei Blink 182. Con il leader della band Mark Hoppus - che nel giugno del 2021 aveva comunicato di dover affrontare un linfoma al quarto stadio - è nata un'amicizia legata all'aver vissuto l'esperienza della malattia. Fedez lo ha conosciuto di persona dopo essere stato operato per il tumore al pancreas e gli aveva dato appuntamento al concerto della band a ottobre a Bologna. «Purtroppo il 28 settembre - scrive il rapper - vengo ricoverato e dimesso proprio il giorno del concerto, non sono nelle condizioni di poter uscire di casa. Il dottore mi fa una promessa però: »se i tuoi esami del sangue sono accettabili puoi andare al concerto dei Blink il giorno del tuo compleanno a Manchester«.

Ed eccomi qua, di fronte al palco ad ascoltare Mark raccontare come questo tour lo abbia salvato dalla depressione della malattia, guardo mia moglie e le stringo la mano, abbiamo entrambi gli occhi lucidi perché sappiamo cosa significhi tutto questo». «Un cerchio che si chiude, il compleanno - conclude - più bello di sempre».

