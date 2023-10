Elisabetta Canalis, l'insulto volgare mentre esce dall'auto: «Hai rotto il ca**o». Lei reagisce così

di Redazione Web

Elisabetta Canalis è pronta a tornare in televisione, e non si stanca di mostrarlo attraverso le storie Instagram che pubblica sul suo profilo direttamente dai De Paolis Studio Roma in compagnia del conduttore Enrico Papi, il maestro Beppe Vessicchio, Paolo Noise e Marco Mazzoli. È questo il cast di Tilt -Tieni il tempo, il nuovo programma tv in cui sarà impegnata Eli. E proprio nelle ultime ore, Elisabetta Canalis ha condiviso un video in compagnia dei suoi compagni d'avventura che non è passato inosservato ai fan. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Elisabetta Canalis si è lanciata in questa nuova avventura e farà il suo rientro in televisione su Italia 1.

«Hai rotto il ca**o», si sente pronunciare da qualcuno nel video che Elisabetta ha condiviso nelle sue Instagram stories. Il video mostra l'ex velina durante uno shooting e non si può fare a meno di notare la sua reazione che è stata ricca di imbarazzo.

L'ex velina infatti ha cercato di trattenere una risata facendo una piccola smorfia. Ma la soggezione in quel momento è emersa tutta.

