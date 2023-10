Andrea Giambruno, dopo la gaffe è assente a Diario del Giorno. I social: «Se è un caso, allora questa è sfiga»

di Redazione web

Andrea Giambruno, il compagno della premier Giorgia Meloni, recentemente è stato protagonista di qualche critica. L'episodio per cui è finito nella bufera riguarda qualche commento di troppo durante un fuori onda della trasmissione Mediaset Diario del Giorno, recuperato poi da Striscia la Notizia. Il giornalista e conduttore tv, convinto di non essere ripreso, ha iniziato a commentare le voci sul suo ciuffo, che già aveva creato polemica, e anche a fare alcuni complimenti alla sua collega giornalista in studio, Viviana Guglielmi.

Apprendo che Giambruno, stando alla stampa locale, sarebbe a Pavia a moderare un evento dal titolo "Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile". Con tanto di intervento di Daniela Santanché. Se è un caso, allora questa è sfiga. #giambruno #diariodelgiorno https://t.co/Y31mKh2RuJ — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 19, 2023

Dopo il servizio di Striscia la Notizia, c'è chi ha notato un particolare. Su Twitter appaiono alcune segnalazioni riguardo all'assenza di oggi di Giambruno dal programma, il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela ha commentato così: «A sorpresa Andrea Giambruno non è alla conduzione di Diario del Giorno. Al suo posto oggi la giornalista Manuela Boselli». Sempre lo stesso Candela ha poi aggiunto: «Apprendo che Giambruno, stando alla stampa locale, sarebbe a Pavia a moderare un evento dal titolo "Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile". Con tanto di intervento di Daniela Santanché. Se è un caso, allora questa è sfiga». L'assenza di Giambruno dal programma, proprio dopo la messa in onda del servizio in cui venivano rivelate le sue gaffe, ha creato diversi sospetti sui social. Che il conduttore si sia preso una pausa dal programma oppure è soltanto una casualità questa sua assenza?

