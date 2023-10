Barbisan, la frase choc del consigliere veneto sui migranti: «Donne favorevoli all'immigrazione perché apprezzano le loro doti». Bufera sui social

Fabiano Barbisan, consigliere regionale in Veneto, eletto nella lista Zaia e poi passato al gruppo Misto, durante una trasmissione televisiva, ha detto la sua su immigrati e donne. Subito dopo, le sue parole hanno fatto il giro del web, scatenando numerose polemiche. Il consigliere, pentendosi delle frasi pronunciate, si è scusato.

«I ragazzotti neri, anzi bisogna dire di colore adesso, forse alle donne piacciono perché hanno un’altra dote sotto, dai!»: queste le parole utilizzate dal consigliere, nel corso del programma Focus, della rete Medianordest. Barbisan non è nuovo a questo genere di affermazioni: i suoi profili social conterrebbero numerosi post inerenti la questione migratoria. Il consigliere ha voluto dire la sua anche sui motivi che spingono i migranti a partire. In dialetto, Barbisan si è schierato contro la tesi della fame, dicendo: «Sono più gonfi di me quelli che vengono qui».

Lo show del consigliere ha fatto il giro del web, scatenando le ire di molti utenti.

Venetian regional councillor Fabiano Barbisan, invited to a local television programme, says that women are in favour of immigration "perhaps because black men, whom we now have to call 'coloured', have a remarkable quality between their legs, come on!"



