Bambina discriminata alla gara di ginnastica, rabbia Simone Biles: «Mi ha spezzato il cuore». La Federazione chiede scusa

Un brutto episodio di razzismo in Irlanda ha fatto indignare una delle migliori ginnaste statunitensi, Simone Biles: la ginnasta dei record (cinque titoli mondiali nel concorso individuale), ha voluto commentare la spiacevole vicenda avvenuta durante una cerimonia. Durante una premiazione a Dublino, infatti, a una bambina di colore non è stata consegnata la medaglia. Un episodio davvero increscioso, che sicuramente avrà ferito molto la bambina.

Come riporta il Daily Mail, il video dell'accaduto è diventato virale su X, spingendo Simone Biles a intervenire personalmente in difesa della bambina.

Il video che mostra l'episodio risale al marzo 2022, ma è diventato virale su X solo negli ultimi giorni.

Durante la premiazione di una competizione di ginnastica a Dublino, come si evince dal video, l'unica a non ricevere la medaglia è stata proprio una bambina di colore, visibilmente ferita e offesa dall'accaduto.

La famiglia della piccola, comprensibilmente, si è infuriata per l'inconveniente, ritenendo l'episodio una forma di razzismo. Queste le parole della mamma: «Siamo molto arrabbiati. L'hanno ignorata perché ha la pelle nera. Tutti i bambini hanno ricevuto la medaglia, tranne lei».

Il video, diventato virale, ha fatto indignare anche la famosa ginnasta Simone Biles, che è intervenuta su X, commentando: «Questo video mi ha spezzato il cuore.

🩷 when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video 🩷



there is no room for racism in any sport or at all !!!!