Simone Biles, la ginnasta si è sposata con il giocatore Nfl Jonathan Owens: «Ci siamo conosciuti online»

La medaglia d'oro olimpica Simone Biles, 26 anni, ha sposato il suo fidanzato stella della NFL Jonathan Owens sabato. L'annuncio è arrivato con un post pubblicato su Instagram: «Lo voglio, ufficialmente Owens», ha scritto la ginnasta a corredo di alcuni scatti del matrimonio. Il post di Biles ha ricevuto migliaia di dolci commenti dai fan e dai suoi amici famosi, che si sono precipitati a congratularsi con la coppia.

L'incontro online

Simone e Jonathan si sono conosciuti poco prima che scoppiasse la pandemia e il loro amore si è consolidato durante il lockdown. L'incontro online: «Sono scivolata nei suoi messaggi privati», ha rivelato Biles un anno dopo. «L'ho visto e ho pensato, 'Oh, è piuttosto carino', quindi l'ho salutato. E poi ho visto che era nella zona di Houston, così abbiamo iniziato a chiacchierare un po', e poi siamo usciti una settimana o due dopo».

L'abito da sposa

Per l'occasione la sposa ha sfoggiato un abito rigorosamente bianco e lungo, con la schiena scoperta, sandali dai tacchi alti allacciati al polpaccio e capelli raccolti in una romantica coda di cavallo. Per i gioielli, ha indossato un paio di classici orecchini di perle bianche, braccialetti tempestati di diamanti e, naturalmente, il suo anello di diamanti a taglio ovale da tre carati. A completare il look, un trucco leggero con ciglia piene e svolazzanti per mostrare la sua bellezza naturale. Per lo sposo un completo beige, camicia bianca e mocassini abbinati.

I demoni del passato

Sette medaglie olimpiche e 25 ai mondiali, Simone ha avuto un'infanzia difficile: non ha conosciuto il padre, sua madre era tossicodipendente e lei è stata affidata ai servizi sociali. Nel 2018 ha confessato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte dell'ex medico della squadra femminile americana Larry Nassar, e si è ritirata dalle Olimpiadi di Tokyio per curare la sua salute mentale. Oggi, sembra finalmente felice.

