Aurora Ramazzotti, lettera allo specchio: «Non gioco più a evitare quell’immagine riflessa»

Aurora Ramazzotti ha capito, forse anche diventando mamma, quanto sia importante amare se stessi e la propria immagine riflessa allo specchio. Con un sorriso smagliante e un pancino post parto, la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso con i fan un messaggio importante: una lettera scritta di suo pugno che ha come destinatario la Aurora del passato. Di cosa si tratta?

La lettera di Aurora Ramazzotti

«A due anni inizi a riconoscere la tua immagine riflessa nello specchio e da quel momento in poi con quella superficie riflettente comincia una vera e propria relazione, tra le più durature della tua vita», esordisce così Aurora Ramazzotti a corredo di tre scatti che ritraggono se stessa davanti allo specchio.

«Quando ero adolescente c’erano giorni in cui immaginavo un mondo senza quel riflesso, passavo ore a cercare di dimenticarmi del mio ed entravo a testa bassa nei bagni per evitare di incrociare quell’immagine. Non so bene a che punto la mia, di relazione con essa, si sia complicata tanto, forse intorno a quando ho iniziato a capire che un semplice gioco di luce potesse condizionare la mia intera esistenza. Tutto quanto sembrava basarsi su quella relazione, un attimo fuggente in grado di sconvolgere una vita, di far dimenticare la vera bellezza dell’anima, di portare malattie e pianti e di tutto e di più. Non lo sapevo, perché non l’avevo deciso io, era successo e basta, che con quell’immagine riflessa fosse nata una relazione disfunzionale, pericolosa», racconta Aurora confessando di non aver avuto un bel rapporto con la propria immagine riflessa allo specchio durante la sua adolescenza.

«C'era qualcosa che doveva cambiare dentro, dove nessuno potrà mai vedere»

«Come ogni relazione di quel tipo si alternavano momenti di pacata serenità a lotte furiose. Anche quando sembrava andare tutto per il meglio, anche quando mi sorprendevo a pensare “è cambiata, questa volta per davvero”, non era mai così, stavo cucendo delle toppe colorate su un jeans strappato. L’ho capito solo dopo che il mio errore stava nel credere che stesse cambiando quell’immagine che avrei sanato la relazione frammentata. Perché non importava quanto mi mettessi d’impegno a fare in modo che la luce riflettesse diversamente sul mio volto, sul mio ventre, sui disegni tracciati dalla vita sulla mia pelle. C’era qualcosa che doveva cambiare dentro, dove nessuno potrà mai vedere», continua la figlia di Eros Ramazzotti.

Come procede la relazione con la sua immagine riflessa oggi: «Oggi procede a gonfie vele, oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla. Nei giorni “no” anziché voltarmi la fisso dritta nei suoi più severi giudici, ci prendiamo a pugni un po’ e poi torniamo ad accarezzarci e mi ricordo che in fondo poverina può solo mostrarmi l’involucro di me, io sono tutt’altro», ha concluso Aurora ottenendo fiumi di like e commenti sotto alla riflessione condivisa alle prime ore del mattino, dove invita i suoi follower ad accettarsi così per come si è, ad amare se stessi e il proprio corpo anche nei giorni 'no'.

