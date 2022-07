Simone Biles, una hostess la scambia per una bambina: «Vuoi un quaderno per colorare?». La risposta della campionessa olimpica

Non importa che tu sia la ginnasta statunitense più premiata al mondo, potrà sempre capitare che qualcuno non ti riconosca. È successo a Simone Biles che, di ritorno dalla sua visita al presidente Joe Biden a Washington, è stata scambiata per una bambina.

Leggi anche > Jill Biden e la gaffe al convegno degli ispanici: «Latino-americani unici come i tacos a colazione»

Flight attendant mistakes Simone Biles for a child, offers her a coloring book https://t.co/EQREtWmA76 pic.twitter.com/vfnTHNaGRy — New York Post (@nypost) July 12, 2022

Simone Biles, una hostess la scambia per una bambina: «Vuoi un quaderno per colorare?»

L'imbarazzante equivoco si è consumato sul volo per il Texas, dove un'hostess le ha chiesto se volesse un libro da colorare per ingannare il tempo. "No sto bene, ho 25 anni" le ha risposto Simone Biles, che poi ha postato la storia sui social. Non è andata meglio con la collega delle bevande, che ha accettato di prepararle un mimosa, ma solo dopo averle chiesto l'età ed essersi accertata che fosse maggiorenne.

La ginnasta in effetti è alta appena 1,42 cm, caratteristica fisica comune a chi pratica questo genere di sport, e questo avrebbe tratto in inganno più di una persona. Stupisce tuttavia che non si sia riconosciuta una delle campionesse olimpiche più famose della storia recente, tristemente nota anche per la vicenda di abusi che ha coinvolto il medico Larry Nassar e da poco premiata dal presidente Biden con la Medaglia presidenziale della libertà.

La vicenda ha divertito i fan, che hanno ricondiviso e commentato l'episodio su Twitter. Dal canto proprio, Simone Biles l'ha presa con il sorriso, consolandosi con un drink.

Ilary Blasi, fuga con i figli dopo la separazione con Totti: ecco dove si trova https://t.co/HnaDSkrKE6 — Leggo (@leggoit) July 12, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA