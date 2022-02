Simone Biles si sposa, l'anello di fidanzamento è da sogno: l'annuncio sui social

Simone Biles si sposa. La ginnasta americana più medagliata di sempre ha accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Jonathan Owens, arrivata ieri a poche ore dalla festa di San Valentino.

L'anello di fidanzamento di Simone Biles.

Dopo le difficoltà ai Giochi di Tokyo e il ventilato ritiro dal mondo dello sport, Simone Biles torna a sorridere e annuncia via social la lieta notizia. «Il sì più facile. Non vedo l'ora di passare il tempo per sempre con te, sei tutto ciò che ho sognato e molto di più. Sposiamoci» ha scritto su Instagram la ginnasta 24enne, accanto a una serie di foto insieme al fidanzato Owens, giocatore degli Houston Texans di football americano.

Come da tradizione, la proposta di matrimonio è stata accompagnata da un magnifico anello: si tratta di un diamante a forma ovale corredato da un pavé di brillanti del valore di oltre 200mila euro.

Simone Biles e Jonathan Owens: quando si sono conosciuti

Simone Biles e Jonathan Owens si sono conosciuti su una dating app a marzo del 2020, ma la loro relazione è diventata pubblica solo lo scorso agosto. In questi due anni Jonathan le è stato sempre vicino, anche durante le ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, quando l'atleta si era ritirata perché non si sentiva mentalmente pronta. «La tua forza e il tuo coraggio non hanno eguali, e mi ispiri ogni giorno di più. Sei sempre stata la mia piccola campionessa, non dimenticarlo mai. Ti amo così tanto, e sai che sarò sempre qui per te», aveva scritto Owens lo scorso luglio su Instagram alla fidanzata. Sei mesi dopo lo spotivo ha mantenuto la promessa e presto Simone e Jonathan saranno marito e moglie.

