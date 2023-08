Joe Formaggio, nuova bufera per le frasi del consigliere FdI: «Voglio vedere la maggioranza dei veneti con la pelle bianca». Poi le scuse

di Redazione web

È Joe Formaggio il consigliere veneto di Fratelli d'Italia ed ex sindaco di Albettone a pronunciare frasi che scatenano una bufera in una trasmissione tv. Durante 'Focus', programma di Rete Veneta, l'ex leghista si è espresso a proposito dei migranti sostenendo che avrebbe il piacere di vedere la maggioranza dei cittadini della sua regione con la pelle bianca.

Il consigliere è già noto all'opinione pubblica per delle accuse di molestie ricevute da parte di una collega leghista in Regione e per altre espressioni spiacevoli grazie alle quali, in passato, è diventato famoso.

Ecco quanto ha dichiarato questa volta.

Le dichiarazioni di Joe Formaggio

«Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti di pelle bianca. Posso dirlo o no? E anche la gente la pensa così», ha dichiarato ò'esponente di Fdi.

Formaggio, divenuto famoso anni addietro per aver detto che dormiva «con il fucile sotto il cuscino», stava partecipando alla trasmissione Focus, quando in uno scambio acceso con un esponente del Pd sul tema dei migranti - riferisce il Corriere del Veneto - se n'è uscito con la frase che ha fatto sobbalzare lo studio.

E mentre gli altri partecipanti al talk lo rimproveravano, l'esponente di Fratellli d'Italia ha tirato dritto: «Oggi - ha aggiunto - sono andato in viale Milano a Vicenza, ero l'unico bianco.

I proveddimenti di Fratelli d'Italia

Immediata la reazione del partito di Giorgia Meloni, che ha deciso di adottare provvedimenti nei confronti di Formaggio. «In Fdi non c'è spazio per il razzismo», ha detto all'Adnkronos Giovanni Donzelli, braccio destro della leader Meloni e responsabile organizzazione di Via della Scrofa. «Il colore della pelle - ha rimarcato il parlamentare di Fdi - non indica la cultura o la correttezza di una persona. Pensare di valutare o peggio di discriminare le persone in base al colore pelle è incompatibile con i valori della nostra comunità». Pertanto, ha annunciato Donzelli, «attiveremo gli organi competenti per l'analisi di quanto detto da Formaggio e per le dovute conseguenze».

Le scuse

«Chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti offesi: il mio era un ragionamento provocatorio che voleva mettere al centro la questione dell'immigrazione clandestina; un ragionamento che, estrapolato dal contesto in cui è stato pronunciato, ha assunto un significato che non era quello che volevo esprimere. Non cerco però giustificazioni: ho sbagliato e mi pento di frasi che non mi appartengono e non rispecchiano il mio pensiero e quello del mio partito».

«Il razzismo - ha proseguito l'esponente di Fratelli d'Italia - è un'espressione indegna e disumana, da contrastare con ogni mezzo e da condannare senza se e senza ma. Il colore della pelle per me infatti non è e non può essere un fattore di discriminazione». «La mia domanda, perché tale era - ha spiegato ancora - era una provocazione e non una dichiarazione politica. Riguardava la presenza dei clandestini nel territorio regionale, tema al centro della trasmissione che mi ospitava e problema particolarmente sentito dai veneti».

