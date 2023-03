Molestie in Regione Veneto, consigliera leghista accusa Joe Formaggio: «Mi ha palpeggiata». Cos'è accaduto

di Redazione web

Una presunta palpeggiata sul sedere in sala consiliare alla Regione Veneto, da un politico ad una politica. I protagonisti della vicenda che sta già provocando malumori nella giunta di Luca Zaia, sono Joe Formaggio di Fratelli d'Italia e Milena Cecchetto Lega, entrambi consiglieri regionali del Veneto, alleati sotto l'ala del governatore, scrive Il Gazzettino. Le voci si sono rincorse da ieri pomeriggio, quando si parlava di una manata sul sedere e di un bacio sul collo.

Scherzo o molestie?

I due si conoscono da molti anni, ma la situazione, stavolta sembra sfuggita di mano. Formaggio, però, ha ridotto la manata ad una «spintarella giocosa» mentre il bacio è diventato «un semplice saluto sulla guancia». Ma Cecchetto non ha reagito in modo leggero al presunto gioco del collega, anzi, ai colleghi ha detto che il consigliere le è piombato addosso sul divano e lei si sarebbe spaventata.

La versione di Formaggio

L'episodio sarebbe avvenuto ieri pomeriggio a Palazzo Ferro Fini, dove è riunito il consiglio regionale. «Sono entrato nell'anti-aula, c'era anche il segretario Valente. Mi sono fermato a parlare, stavamo ridendo e scherzando. A Milena ho detto: "Ti regalo un cane visto che tuo papà ha un problema agli occhi"», il racconto di Joe Formaggio. «Lei era seduta sul bracciolo, l'ho spinta giù sul divano, ma era tranquilla, ho preso il suo posto. Poi sono andato via, un bacio sulla guancia, come sempre. Manate sul sedere? Falso» la difesa di Joe Formaggio, che smentisce l'accaduto.

La versione di Cecchetto

Milena Cecchetto decide di replicare solo a tarda sera: «Nella mia vita, politica e personale, sono sempre stata in grado di difendermi. Conosciamo tutti il carattere esuberante di Joe Formaggio: quello che è successo oggi è però inqualificabile ed inaccettabile. Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere: essere stati colleghi da sindaci prima e oggi da consiglieri, non giustifica un comportamento così aggressivo ed irruento. Ogni donna ha un proprio confine del rispetto e della sensibilità: oggi sono sconcertata perché quel limite il collega Joe Formaggio con me lo ha superato».

Il racconto dell’episodio ha spinto il leghista Roberto Ciambetti, furioso e pienamente consapevole della gravità del gesto, a convocare una riunione urgente.

