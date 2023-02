Joe Formaggio, il consigliere di Fdi imbraccia un mitra: «Noi con la lobby delle armi». Bufera per il post su Fb

Un consigliere regionale di Fratelli d'Italia alla Regione Veneto, Joe Formaggio, è finito nell'occhio del ciclone delle polemiche per colpa di una foto. Il consigliere si è infatti fatto ritrarre con un fucile mitragliatore in mano, durante una visita a una fiera del settore a Verona: il comunicato in cui si diceva 'dalla parte della lobby delle armi' è stato diffuso anche attraverso la piattaforma dell'assemblea regionale.

Joe Formaggio con un mitra in mano

La nota - riportano oggi i quotidiani locali, tra cui Il Gazzettino - è stata duramente contestata dai consiglieri di opposizione, i quali hanno definito grave che l'esponente di Fdi si sia fatto ritrarre con un mitra in mano. Alle critiche si aggiungono la dichiarazione di Formaggio di aver visitato l'esposizione «in rappresentanza della Regione» e di averci portato anche il figlio, aggiungendo che è «meglio portarlo alla fiera delle armi che lasciarlo a casa a guardare la schifezza di Sanremo». Il presidente del Consiglio regionale, il leghista Roberto Ciambetti, interpellato sulla vicenda ha dichiarato di non poter «fare una censura preventiva», ma ha annunciato «una policy per siti e social istituzionali».

Il post con la foto di Joe Formaggio

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 11:48

