Simone Biles, dopo il ritiro a Tokyo ci riprova? «L'obiettivo sono le Olimpiadi di Parigi»

Simone Biles ci riprova. Dopo il ritiro alle Olimpiadi di Tokyo, la ginnasta statunitense ha nel mirino quelle di Parigi che si svolgeranno la prossima estate.

Nel 2021 divenne anche l'atleta dell'anni, secondo il Time, perché nella terra del Sol levante avrebbe potuto coronare, a soli 24 anni, una carriera già incredibile facendo incetta di medaglie d'oro, ma scelse di anteporre la sua salute mentale e di ritirarsi da quasi tutte le gare, pur essendo la super favorita in ben cinque specialità. E adesso sembra pronta per tornare sul palcoscenico internazionale.

A un anno dai Giochi Olimpici transalpini il ritorno di Simone Biles ha già iniziato a far parlare.

Lei che da Tokyo non è più scesa in pedana, adesso riparte dal basso cercando di conquistarsi un posto per i giochi a cinque cerchi ai quali, senza il ritiro, avrebbe partecipato di diritto visto le medaglie vinte. «La sua partecipazione non è garantita», ha chiarito la Federazione statunitense, ma da oltre oceano tutti sperano di rivedere in pedana una delle atlete più complete mai viste nella ginnastica.

Secondo quanto riferisce Le Monde, l'obiettivo della ginnasta sembrano proprio le Olimpiadi nella capitale francese. Un possibile grande ritorno che farebbe contenti tutti gli amanti dello sport.

