Andrea Giambruno, chi è Viviana Guglielmi: la giornalista del fuorionda virale di Striscia

di Redazione web

Andrea Giambruno è il protagonista di un video virale che, grazie all'intervento di Striscia La Notizia, sta facendo il giro dei social. Il giornalista, infatti, si trova nello studio del programma "Diario del giorno", in onda su Rete Quattro, e che conduce con la collega Viviana Guglielmi. L'altra protagonista del filmato è proprio la giornalista che respinge le sue "avance": ecco chi è.

Andrea Giambruno, fuorionda choc con la collega a Striscia: «Se ti avessi incontrata prima...»

Andrea Giambruno a Chi: «Nozze con Giorgia? Magari siamo già sposati. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti»

Giambruno con sullo sfondo l'incidente mortale di Casal Palocco alla collega "guarda la bellezza di sto blu estoril...no a me blu cina sta sul cazzo, ma perché non ti ho conosciuta prima"

prima o poi il lupo lo incontri (cit)#Giambruno #GiorgiaMeloni #AndreaGiambruno #19ottobre pic.twitter.com/rCIQwCi422 — Sirio (@siriomerenda) October 19, 2023

Chi è Viviana Guglielmi

Viviana Guglielmi, nelle ultime ore, è diventata una delle donne più chiacchierate del web, suo malgrado. La giornalista, classe 1977 nata a Sanremo ma cresciuta nel bergamasco, è la collega di Andrea Giambruno, che nel video virale le dice frasi del tipo: «Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima?». Lei cerca di allontanare il compagno del premier Giorgia Meloni che, però, insiste nei suoi comportamenti.

In questo momento, Viviana conduce un programma di attualità ma la sua carriera giornalistica è cominciata trattando di sport e intrattenimento. Su Instagram è seguita da circa 7000 follower e con loro condivide solamente la sua passione per i viaggi, della sua vita privata non si sa nulla.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA