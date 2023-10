Andrea Giambruno, fuorionda choc con la collega a Striscia: «Se ti avessi incontrata prima...»

di Redazione web

Andrea Giambruno si è lasciato andare a qualche commento di troppo durante un fuori onda recuperato, tuttavia, da Striscia la Notizia. Nella puntata del 18 ottobre il servizio andato in onda ha mostrato Andrea Giambruno mentre elogiava e si toccava continuamente il ciuffo. Il compagno di Giorgia Meloni, nonchè giornalista e conduttore tv, non è nuovo alle gaffe, ma di certo questa potrebbe creare qualche malumore, soprattutto dopo i commenti rivolti alla conduttrice e collega del programma Il Diario del Giorno, Viviana Guglielmi.

Andiamo a leggere cosa ha detto Andrea Gianmbruno.

"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

Andrea Giambruno, convinto di non essere in onda e, quindi di non essere ripreso, ha iniziato a commentare le voci sul suo ciuffo e a fare alcuni complimenti alla sua collega Viviana Guglielmi.

«Ma non mi rompessero il ca**o con il mio ciuffo. Già che ce li ho i capelli, sono 42 anni che ce li ho. Poi qui dentro sono tutti pelati. Ma non mi rompete i cog***i. Non mi rompessero il ca**o. Qui c’è gente che bestemmia in onda e con me guardano il capello. Che ca**o vuoi scusa? Non dire ca**ate, tu fatti i ca**i tuoi. Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana. Ma poi guardate che bello questo blu estoril. Questa bellezza di questo blu estoril. Blu Cina? No si chiama blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo. Blu Cina non ti si addice. Blu Cina è robetta, blu estoril è un livello più alto. Sembri una donna inteligentissima. Ma perché non ti ho conosciuta prima? Dai è incredibile.

Purtroppo per lui, gli occhi di Striscia La Notizia sono ovunque e questo fuori onda è stato mandato in onda, e il web ha iniziato da subit a commentare le sue frasi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 08:20

