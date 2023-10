Roberto Saviano diffamò Giorgia Meloni: scrittore condannato a pagare una multa da 1.000 euro

di Redazione web

Una condanna destinata a far discutere quella decisa oggi nei palazzi di giustizia di piazzale Clodio a Roma. Il giornalista e scrittore Roberto Saviano è stato condannato alla pena pecuniaria di 1000 euro per avere diffamato la premier Giorgia Meloni. Il procedimento è legato ad una vicenda del 2020 quando Saviano definì la leader di Fdi «bastarda» parlando della questione migranti.

La reazione di Roberto Saviano

Immediata la reazione del giornalista: «Perdere oggi è esempio di ciò che accadrà domani, porta ancora di più a capire in che situazione stiamo vivendo, con un potere esecutivo che cerca continuamente di intimidire chiunque racconti le loro bugie». È quanto ha affermato lo scrittore Roberto Saviano, dopo la sentenza del tribunale di Roma che lo ha condannato al pagamento di mille euro per l'accusa di avere diffamato la premier Giorgia Meloni.

«Oggi sono fiero di aver fatto questo processo - ha aggiunto -. Il giudice ha riconosciuto un aspetto morale e questo mi ha fatto sorridere. Ho notato moltissimo in questi mesi il tentativo continuo, basta vedere la cancellazione della mia trasmissione, di questo governo di fermare, intimidire non tutti, ma solo coloro la cui voce temono. Esattamente come fa Orban». Saviano ha affermato, inoltre, «che la parte civile ha chiesto 75 mila euro: uno degli obiettivi di questo governo è mettere le mani addosso economicamente a chi li contesta. Questa macchina politica non si fermerà. Ho ancora processi con Salvini e con i loro amici.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 19:24

