Gomorra e Romanzo Criminale, Sky annuncia: «In arrivo i due prequel». Ecco di cosa parleranno

Gomorra e Romanzo Criminale le due serie crime italiane più esportate al mondo, vivranno di nuova vita. Non un sequel, bensì un prequel. «Quindici anni, oggi siamo pronti per annunciare le nuove serie Romanzo Criminale: le origini e Gomorra: le origini, abbiamo iniziato e siamo in fase attiva di scrittura. Ora abbiamo la distanza giusta per poterlo fare» è l'annuncio di uno dei produttori delle serie, Nils Hartmann nel corso della seconda giornata di Sky 20 anni, organizzato al Museo nazionale romano nelle Terme di Diocleziano di Roma.

Nell'immaginario collettivo

«Sono serie che sono sedimentate e sono rimaste nell'immaginario italiano - aggiunge Riccardo Tozzi, coproduttore con Cattleya, la società da cui sono nate entrambe le produzioni Sky Original. Per i prequel «ci sono molte potenzialità e aree inesplorate, è un pò come è stato 20 anni prima, una chiamata alle armi. E devo dire che anche dalle prime cose uscite fuori dalla scrittura si vede che quel mondo è vivo ci sono molte potenzialità di racconto, sono serie diverse ma siamo in quel mondo là».

Gli sceneggiatori

Anche per due degli sceneggiatori di Gomorra, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, lavorare sulle origini «è un pò come tornare nella vecchia maledetta casa che alla fine ti manca. Nello scrivere la prima serie di Gomorra, abbiamo seguito l'evolversi della realtà, ma ci eravamo anche immersi nell'evoluzione della prima guerra di Scampia e Secondigliano, in come la camorra si era radicata nel territorio - dice Ravagli -. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di dare corpo a questo materiale».

Gomorra

Gomorra, dall'omonimo best seller di Roberto Saviano, venduta in oltre 190 territori nel mondo, al quinto posto nella classifica del New York Times fra le serie tv non americane più importanti del decennio 2010-2020, riparte nel prequel dall'ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli.

Romanzo Criminale

«L'anno di partenza è il 1977 - aggiunge la sceneggiatrice -.

Per le origini di Romanzo Criminale «siamo in un periodo immediatamente precedente ai fatti sia del libro che della serie- sottolinea De Cataldo -. Andiamo ancora di più nella psicologia dei personaggi entrati nel cuore di tutti e stiamo pensando a mescolare di più gli ambienti, con una penetrazione del mondo basso nel mondo alto, che corrisponde a quegli anni, dove c'era chi diceva che il mondo criminale ci avrebbe portato alla rivoluzione e c'era la diffusione in quegli ambienti delle droghe». Ci si concentrerà sugli anni precedenti all'ascesa della Banda della Magliana: una storia di criminalità romana che si colloca prima delle vicende raccontante nelle due stagioni della serie ma che si aggancia ai suoi personaggi.

