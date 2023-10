Tom Hanks, spot ricreato dall'intelligenza artificiale: «Non ho nulla a che fare con quel video»

di Redazione web

Il volto rassicurante di Tom Hanks, tra i più amati attori di Hollywood, per uno spot pubblicitatio in favore di un piano assicurativo legato alle cure odontoiatriche. Nulla di male, se non che in realtà non si tratta di una pubblicità voluta dalla star di Forrest Gump, ma da una riproduzione fake elaborata dall'intelligenza artificiale. Nel video, che l'attore ha postato sul suo profilo Instagram, si vede Tom Hanks, a cui sono stati “rubati” voce e volto, anche se visibilmente ringiovanito, e ad un occhio attento diverso dall'originale.

Rischio per gli attori

Sul suo account social, Hanks ha avvertito i suoi followers: «Non ho nulla a che fare con quel video. Ci saranno azioni legali». In una precedente intervista l'attore aveva detto a proposito del rischio di video alterati dall'IA "abbiamo visto che ci sarebbe stata questa possibilità di prendere degli zeri e degli uno, all'interno di un computer e trasformarli in un volto e un personaggio. Da allora questa capacità è cresciuta a livello esponenziale”.

Immagine da proteggere

L'attore di Era mio padre prima dello sciopero che ha paralizzato gli studios per lunghi mesi, paralizzando la produzione di film per il cinema e serie tv aveva affermato che la capacità di utilizzare l'intelligenza artificiale, sarebbe diventatoun importante punto di negoziazione nei contratti degli attori, la cui immagine doveva essere protetta come proprietà intellettuale.

"Posso dirvi che ci sono discussioni in corso in tutte le corporazioni, in tutte le agenzie e in tutti gli studi legali per trovare le conseguenze legali del fatto che la mia faccia e la mia voce - e quella di tutti gli altri - siano nostra proprietà intellettuale", aveva detto Tom Hanks.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 16:58

