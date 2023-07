Saviano fuori dalla Rai, l'ad Sergio: «Non è in palinsesto: scelta aziendale e non politica»

di Redazione web

Roberto Saviano non avrà programmi in Rai. Ad annunciarlo è l'amministratore delegato dell'azienda televisiva Roberto Sergio, in un'intervista a Il Messaggero. «Saviano non è in palinsesto», dice l'ad, che spiega: «La scelta è aziendale non politica».

Fazio via dalla Rai, Renzi: «Non va via per censura, ma per un bel contratto. Non è un martire per la libertà»

Berlusconi, Rutelli: «I suoi più acerrimi avversari li ha lanciati lui: da Saviano a Moretti e la Guzzanti»

Saviano fuori dalla Rai

La notizia dell'esclusione di Roberto Saviano dalla Rai arriva pochi giorni dopo la polemica (l'ennesima) con il ministro del Trasporti Matteo Salvini, definito dallo scrittore "ministro della mala vita". Salvini aveva annunciato querela e la maggioranza aveva chiesto "la testa" di Saviano in Rai, come era stato per Facci. «È una scelta aziendale», dice Sergio, quando il giornalista gli fa osservare che Pd e M5s insorgeranno.

Sergio spiega pure la scelta di nominare oggi tanti vicedirettori: «Perchè siamo un'azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista.

#RobertoSaviano allontanato dalla Rai, come Facci.

Il suo programma #Insider (4 puntate già registrate) non andrà in onda su Rai 3 per il linguaggio usato ripetutamente dal giornalista, ritenuto non compatibile con il Codice etico.



Sergio: “Scelta aziendale, non politica” pic.twitter.com/yOuRtnAoNg — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 26, 2023

Cancellato il programma "Insider"

Roberto Saviano sarebbe andato in onda su Rai 3 con il programma "Insider: faccia a faccia con il crimine", per il quale erano già state registrate 4 puntate. Lo show dello scrittore però non andrà in onda ed è stato, di fatto, cancellato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA