Che Tempo Che Fa, stasera in tv su Rai3: da Amadeus nuovo annuncio su Sanremo 2023

di Redazione web

Stasera in tv, domenica 5 febbraio su Rai3 alle 20 nuovo appuntamento con la ventesima edizione di «Che Tempo che Fa» di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l'OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Che Tempo che Fa, stasera in tv: gli ospiti e le anticipazioni

Gli ospit della puntata di stasera: Amadeus, direttore artistico e conduttore della 73a edizione del Festival di Sanremo, al via martedì 7 febbraio; Gianni Morandi, sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttore e, nel corso della seconda serata, protagonista di un'esibizione live con Al Bano e Massimo Ranieri; Alessia Marcuzzi, conduttrice di Boomerissima, a San Valentino su Rai2 con una puntata speciale; Mario Martone, regista del documentario «Laggiù qualcuno mi ama», in anteprima nelle sale il 19 febbraio in occasione del 70° anniversario della nascita di Massimo Troisi. E ancora: Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione Umberto Veronesi e Professore Ordinario di Chirurgia Generale all'Università degli Studi di Milano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano; Marco Damilano; Paolo Mieli; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l'inviato di Avvenire Nello Scavo. Chiuderà la serata « Che Tempo Che Fa - Il tavolo» con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: il campione del mondo e d'Europa dei 100 metri rana in vasca lunga Nicolò Martinenghi; Peppe Vessicchio; Ciro Priello e Fabio Balsamo; Cristiano Malgioglio; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA