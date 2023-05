Fazio via dalla Rai, Renzi: «Non va via per censura, ma per un bel contratto. Non è un martire per la libertà»

di Redazione web

Fabio Fazio «va via non per censura, ma perché va a prendere un altro bel contratto… non c'è altro, tutto qui. Raccontare che è andato via perché è stata messa una censura, no, non è così. Non raccontiamo che non c'è democrazia, che siamo in regime». Lo ha detto Matteo Renzi in una conferenza stampa all'hotel Bernini, parlando dell'addio del conduttore alla Rai. Il concetto è stato ribadito dall'ex premier anche a L'Aria che tira, su La7: «Fazio se ne è andato non perché è stato cacciato, ma perché non gli è stato rinnovato il contratto alle stesse condizioni di Discovery. Non si può sempre far passare da vittima chi se ne va, Fazio va a guadagnare di più, è il mercato, non è un martire della libertà democratica. Dopodiché la Rai ha sbagliato, io lo avrei tenuto Fazio, ma da qua a considerarlo una vittima...».

Rai, nuovi palinsesti: Annunziata, Berlinguer e Ranucci superano la corsa a ostacoli. Ora tocca a Bortone e Giandotti. Fiducia alla Fialdini

Roberto Saviano: «Fazio cacciato dalla Rai perché del suo spazio questa destra xenofoba ha bisogno»

Le mani sulla Rai

«Io da premier non ho mai toccato Gubitosi, non l'ho mai incontrato.

Al posto di Meloni

«Fossi stato la Meloni, io -ha sottolineato il leader di Iv- non avrei anticipato il cambio» di Fuortes, «sarebbe stato un segnale di stile, avrei aspettato la scadenza» naturale. «Una volta però che lo ha fatto, lo ha fatto in modo legittimo. Non ha senso gridare ora al regime, Fuortes ha deciso di dimettersi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA