Fabio Fazio via dalla Rai, Roberto Saviano: «Cacciato perché del suo spazio questa destra xenofoba ha bisogno»

di Redazione web

Roberto Saviano ringrazia il conduttore Fabio Fazio. Lo fa sui social con un lungo post dedicato al loro rapporto e alla possibilità concessa di portare le sue storie sul piccolo schermo. Le dichiarazioni di Saviano: «Fabio Fazio in Rai ha sempre svolto il suo lavoro come pochissimi professionisti avrebbero saputo fare».

Rai, via al dopo Fazio: da Nicola Porro a Veronica Gentili e Massimo Giletti, ecco tutti i nomi e le novità in arrivo

La Rai nomina Roberto Sergio nuovo amministratore delegato

Le dichiarazioni

Il giornalista e scrittore non ha potuto che ringraziare immensamente Fabio Fazio per il lavoro svolto in Rai. Lo ha fatto dopo le polemiche degli ultimi giorni che rendono in conduttore di Che Tempo Che Fa al centro dell'attenzione per l'addio al servizio pubblico con un nuovo contratto a Discovery. Roberto Saviano ha deciso di commentare così:

«"Fabio Fazio lascia la Rai”, scrivono. Non è così: Fabio Fazio viene cacciato dalla Rai. Questa è la verità. Fabio Fazio in Rai ha sempre svolto il suo lavoro come pochissimi professionisti avrebbero saputo fare. Fabio Fazio viene cacciato dalla Rai perché del suo spazio questa destra xenofoba ha bisogno - e continua - Non per imporre la propria egemonia culturale, ma per imporre la propria egemonia. Di culturale questa destra xenofoba non ha proprio nulla. Evidentemente sono state troppe le promesse fatte in campagna elettorale e ora vanno mantenute».

A fa discutere anche le critiche mosse contro Salvini che ha ironicamente salutato Fazio e la Littizzetto con un "Belli ciao", ma le parole più forti restano: «Cacciare Fabio Fazio dalla Rai significa non riuscire a dare il giusto peso al racconto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA