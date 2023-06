Berlusconi, Rutelli: «I suoi più acerrimi avversari li ha lanciati lui: da Saviano a Moretti e la Guzzanti»

di Redazione web

Da due giorni la scomparsa di Silvio Berlusconi ha monopolizzato il dibattito televisivo, come è normale che sia per via dell'importanza del personaggio, che ha segnato una lunga epoca nella storia del nostro Paese. Oggi allo speciale Tg2 tra gli ospiti c'era l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, che ha ricordato come la figura dell'ex premier sia stata importante anche nelle carriere di qualcuno dei suoi più acerrimi avversari.

Da Saviano a Nanni Moretti

Rutelli ha ricordato di un'evento tenuto in Campidoglio qualche anno fa, in cui tanti esponenti del mondo del cinema salutarono affettuosamente Berlusconi: «Con lui - ricorda - hanno iniziato in tanti.

