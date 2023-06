Funerali Berlusconi, uomo in piazza Duomo con maglietta e cartello con scritto «vergogna di Stato»: aggredito dalla folla, lo salva la polizia

di Redazione web

Ai funerali di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano, oltre a tanto affetto di amici e gente comune e commozione, c'è anche chi contesta. Davanti al Duomo, infatti, c'era anche un uomo con indosso una t-shirt con la scritta: «Io non sono in lutto e il cartello 'vergogna di Stato'». Ma alcuni presenti che hanno letto i messaggi hanno aggredito quell'uomo proprio durante lo svolgimento delle esequie.

Mancanza di rispetto

Un brutto momento ed una grave mancanza di rispetto, sia da parte del contestatore sia da parte di chi ha scelto la via della violenza in un momento di raccoglimento collettivo.

Gente arrabbiata

Alcune persone arrampicate sulla statua equestre in piazza Duomo hanno iniziato a urlare "scemo e provocatore", mentre una donna gli si è avventata contro brandendo in mano un ombrello; un altro uomo, invece, gli ha strappato il cartello dalle mani. Altri in piazza hanno provato a difenderlo finché è arrivata la polizia e lo ha scortato fuori.

