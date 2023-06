Berlusconi, tensione ai funerali: in piazza Duomo con la maglietta "Io non sono in lutto". Donna cacciata

di Redazione web

Attimi di tensione in piazza Duomo a Milano ai funerali di Silvio Berlusconi. Una signora di Milano è arrivata in piazza Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi con la maglietta con la scritta "Io non sono in lutto". «Perche? - ha spiegato Silvia - c'è talmente tanto da dire... sappiamo tutti cosa c'è stato dietro a lui e come ha fatto le sue prime fortune. È un pregiudicato». Per questo «ho deciso che ho sentito troppe cose che non erano vere - ha aggiunto - l'ho fatto per i miei figli. Hanno deciso per il funerale di Stato e per il lutto nazionale, non riservati a chi ha dato la vita per la legalità... La santificazione di questi giorni è falsa, una forzatura alla realtà delle cose. Per questo ho deciso di partecipare nell'unico modo in cui posso esprimermi, in modo pacifico e silenzioso».

Berlusconi, il lutto nazionale diventa un caso. Barelli (FI): «Polemiche solo da voci fuori dal coro». Bindi: ha diviso il Paese

Berlusconi, fischi e insulti al Teatro Regio di Torino durante il minuto di silenzio. Metà platea resta seduta: «Mafioso»

Al funerale di #Berlusconi è presente una contestatrice silenziosa. Indossa una tshirt con scritto "io non sono in lutto". Viene circondata dai fans del morto. Video girato da@DocDopes pic.twitter.com/esxlEBNwJj — ScurbatsDani (@nobu_td) June 14, 2023

Funerali di Berlusconi, attimi di tensione in piazza Duomo

Attimi di tensione con i presenti che hanno accerchiato la signora chiedendole di andare a casa: «Dobbiamo finirla con queste divisione», ha urlato un signore.

«Abbia rispetto almeno per la morte e per la famiglia, vada via», ha aggiunto un'altra signora.

«Adesso basta - ha concluso un'altra persona -, sono 30 anni che gettate odio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA