Berlusconi e Marco Travaglio, il retroscena di quando il Cav pulì la sedia da Santoro

Michele Santoro e Marco Travaglio hanno ricordato una famosa puntata del programma "Servizio Pubblico" andata in onda il 10 gennaio 2013, in cui Silvio Berlusconi era l'unico protagonista.

Durante la trasmissione "Otto e mezzo" su La7, entrambi i giornalisti hanno ricordato in particolare la scena in cui il Cavaliere pulisce la sedia su cui era seduto il direttore del Fatto Quotidiano.

Berlusconi sarà cremato, le ceneri ad Arcore. Sgarbi: «Per una legge ridicola non può essere tumulato nel suo mausoleo»

Berlusconi, il lutto nazionale diventa un caso. Barelli (FI): «Polemiche solo da voci fuori dal coro». Bindi: ha diviso il Paese

Berlusconi e Marco Travaglio, e la sedia da Santoro

Travaglio si è unito a Santoro nel ricordo della puntata, rivelando che non ha vissuto la scena della sedia in diretta, ma l'ha scoperta solo successivamente. "La scena della sedia non la vissi in diretta, fui l’unico in quella sera a scoprirlo dopo.

