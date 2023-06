Berlusconi, fischi e insulti al Teatro Regio di Torino durante il minuto di silenzio. Metà platea resta seduta: «Mafioso»

di Redazione web

Un minuto di silenzio annunciato dagli altoparlanti del Teatro Regio di Torino per commemorare Silvio Berlusconi. La scelta, in linea con il lutto nazionale per la morte dell'ex premier, non è piaciuta a tutto il pubblico in sala per la la prima di Madama Butterfly: mezza sala si è alzata in piedi, metà del pubblico è rimasto seduto.

Berlusconi, i fischi al Teatro Regio

La richiesta di osservare un minuto di silenzio è arrivata direttamente dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, e il presidente dellla Fondazione Teatro Regio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, ha fatto in modo che venisse rispettata.

Povera Butterfly... canta la fedele Suzuki. No, povero Berlusconi per la cui scomparsa si chiede un minuto di silenzio e di raccoglimento. Il pubblico del Teatro Regio di Torino non ci sta, scattano gli insulti e i fischi. Butterfly non merita il Bunga Bunga! pic.twitter.com/IeU3iTyXUM — Rino Alessi (@rinoalessi) June 14, 2023

Madama Butterfly

Madama Butterfly va in scena nell'allestimento del Teatro Regio firmato dal regista Damiano Michieletto. L'Orchestra e il Coro del Teatro sono diretti dal maestro Dmitri Jurowski, il Coro è istruito da Andrea Secchi che, con questa produzione, saluta il Teatro Regio.

