Berlusconi, il lutto nazionale diventa un caso. Barelli (FI): «Polemiche solo da voci fuori dal coro». Bindi: ha diviso il Paese

Il lutto nazionale indetto dal governo per la morte di Silvio Berlusconi diventa un caso. Paolo Barelli (FI) taglia corto: «Polemiche solo da voci fuori dal coro». Il riferimento è a chi, come Rosy Bindi, sottolinea che «i funerali di Stato sono dovuti, ma il lutto nazionale è decisione del governo, io non penso che Berlusconi lo abbia deciso, lo ha deciso il governo che lui ha contribuito a creare ma è il governo che ha rischiato di esporre alla divisione il Paese. Il lutto nazionale non è mai stato proclamato per un premier - ha detto stamani Rosy Bindi - ed è sempre stata una cosa fatta per unire il Paese e non dividerlo».

Berlusconi, fischi e insulti al Teatro Regio di Torino durante il minuto di silenzio. Metà platea resta seduta: «Mafioso»

Berlusconi, i funerali oggi alle 15 al Duomo. Ieri la messa con i 5 figli nella cappella di Villa San Martino