Incidente mortale mentre è in missione in Costa d'Avorio: Chiaravalle piange Padre Matteo Pettinari

Da ormai 13 anni viveva stabilmente in Costa d’Avorio, dove è stato artefice della costruzione di una chiesa e di un ospedale nella città di Dianra. Ieri pomeriggio, attorno alle 15 locali, mentre stava raggiungendo in auto la città di San Pedro, sede della delegazione dei Missionari della Consolata di cui faceva parte, si è scontrato con un autobus di linea. Il frontale, violentissimo, non gli ha dato scampo.

Il ricordo

È morto a 42 anni padre Matteo Pettinari, originario di Chiaravalle, cresciuto a Monte San Vito e ordinato sacerdote nel 2010 alla Diocesi di Senigallia.

