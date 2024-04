Le ultime parole dette prima di morire: cinque racconti di chi le ha sentite. «Tristi ma a volte anche ironiche»

Le ultime parole sul letto di morte. Potenti, struggenti e, per chi se ne va via appagato della sua vita, anche ironiche. Il momento dell'utimo saluto può essere alienante, è un contatto spirituale. Sia che si creda o no in qualcosa dopo la morte. Qualcuno che è stato, non sarà più. O sarà da qualche altra parte.



Quando si arriva al momento dell'addio si è consapevoli che sarà per sempre, è quella l'immagine della persona che si ha davanti che rimarrà impressa nella memoria. Su Quora medici, infermieri, operatori sanitari e e altre persone hanno condiviso le loro esperienze vissute durante gli ultimi momenti della vita di qualcuno. Le parole e le storie di chi stava morendo sono state raccolte dal sito BuzzFeed.