Gemelle Kessler a Domenica In, Pupo: «Quante conquiste in Germania, cercavo le loro sosia». Poi la gaffe: «Quelle non siamo noi»

Le gemelle Kessler tornano a Domenica In, ospiti di Mara Venier. In studio, con loro, c'è anche Pupo, che rivela un aneddotto divertente e un po' 'hot'.

In splendida forma a dispetto dei loro 85 anni, Alice e Ellen Kessler hanno ripercorso diverse tappe della loro carriera, longeva e piena di successi. Poi, però, arriva Pupo a rivelare: «Da ragazzo cercavo sempre le loro sosia, ho fatto tante conquiste in Germania, perché dovete sapere che lì va molto l'uomo brevilineo. E poi, comunque, ero molto più alto di Don Lurio».

Diverse clip, molte decisamente d'annata, hanno raccontato la grande carriera delle gemelle Kessler che, con il loro lavoro prima a Parigi e poi in Italia, contribuirono non poco alla ricostruzione di un'immagine positiva della Germania. «All'inizio non fu facile integrarsi per tanti motivi», ammettono le gemelle Kessler, approdate in Francia e in Italia negli anni '50, in un periodo storico in cui l'immagine della Germania era ancora troppo legata agli orrori della guerra e del nazismo.

Tra le varie immagini di repertorio, c'è anche una foto che viene attribuita alle gemelle Kessler nei primi mesi di vita. Le due storiche ballerine, però, hanno subito smentito: «Quelle lì non siamo noi, forse sono due bambini e non due bambine». Una imbarazzata Mara Venier, a quel punto, scherza così: «Ma se sono due bambini, allora, di chi si tratta? Forse sono i Gemelli di Guidonia?».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 14:49

