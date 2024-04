«Sono una doula della morte: aiuto le persone a morire in pace e accompagno i loro familiari nel dolore. Tutti dovremmo averne una»

di Morgana Sgariglia

Alua Arthur è diventata doula della morte per combattere la depressione. La 45enne residente a Los Angeles, ex avvocata della Legal Aid Foundation, ha scelto questa professione dopo una serie di coincidenze fortuite che l'hanno portata a pensare alla morte. Prima l'incontro con una coetanea affetta da tumore all'utero in un viaggio a Cuba l'ha fatta riflettere sulla facilità con cui le due parlassero per ore di argomenti profondi, paure e speranze. Poi le è capitato di assistere suo cognato, Peter Saint John, negli ultimi stadi del cancro, dando conforto alla sorella, alla nipote di quattro anni e all'intera famiglia.

Ha deciso, quindi, di iscriversi a un programma di formazione per diventare una doula della morte, un'assistente di fine vita che aiuta le persone a sistemare i propri affari e a sentirsi più a proprio agio nell'affrontare il termine della propria esistenza. Il suo mestiere, ancora sconosciuto ai più, è descritto nel libro di memorie “Briefly Perfectly Human”, uscito in inglese mercoledì 16 aprile per Harper Collins. Arthur, figlia di rifugiati politici del Ghana e cresciuta in Colorado, ha anche fondato un'azienda, Going With Grace, che ha formato oltre 2.500 professionisti della morte in 17 Paesi.

Cos'è una doula della morte

Il lavoro della doula della morte è quello di offrire ascolto e conforto alla persona terminale e ai suoi famigliari, incoraggiandoli a parlare in modo aperto del fine vita. La doula si dedica ad alleviare l'ansia e a sollevare da sensi di colpa e altri sentimenti negativi. Protegge i desideri del malato e non lo lascia da solo, vegliando su di lui sino all'evento finale con eventuali preghiere o rituali, a seconda della spiritualità o religione di appartenenza. Può aiutare la famiglia a gestire gli aspetti pratici e psicologici del post mortem. Trova anche modi personalizzati per onorare il defunto.

Il mestiere si sta a poco a poco diffondendo negli Stati Uniti ma è sconosciuto in Italia. Nel 2023 So.crem ha organizzato a Genova il corso "End of Life - Doula" per formare doula della morte.

La morte secondo Alua Arthur

«Penso sia salutare pensare alla nostra morte», ha affermato Alua Arthur durante un Ted Talk. Ha evidenziato che assumere una doula è un privilegio, così come immaginare la propria morte.

La sua professione non aggiusta il dolore o la morte. Il suo scopo è aiutare le persone a chiedersi «cosa devo fare per essere in pace con me stesso, così da poter vivere con consapevolezza e morire con grazia conciliando entrambe le cose?» Il vedere in modo pacifico la propria morte, consente a Arthur di comprendere con chiarezza chi vuole essere, come desidera impiegare il suo tempo e cosa vorrà lasciare di se stessa. Le permette di gestire consapevolmente la sua vita.

L'invito esplicito a godersi la vita

Secondo Alua, le persone sono troppo intente a prendersi un impegno dopo l'altro piuttosto che godersi la vita nei suoi piccoli dettagli. Un caso emblematico, che ne rappresenta molti che le sono capitati, è quello di una cliente che, colpita da un aggressivo tumore alle ossa, ha scoperto di essere una buongustaia dopo una vita passata a dieta. «Ha vissuto più in quegli otto mesi con l'aiuto del servizio ospedaliero, di quanto non avesse mai fatto prima».

Riguardo all'eredità che vogliamo lasciare, Alua dice che ne lasciamo una ogni giorno. Con sorrisi, parole gentili, azioni sicure o incerte, mostriamo alle persone chi siamo e così parleranno di noi quando ce ne saremo andati. «Siamo umani fallibili e disordinati» che devono assolversi dalla responsabilità di trovare per forza un grande scopo nella loro vita. L'invito è a godersi la «magia del quotidiano».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA