Mamma Azzurra Carnelos muore di cancro a 33 anni: lascia un bimbo di 8 mesi. La profezia della nonna

Lascia un figlioletto di soli 8 mesi Azzurra Carnelos, la mamma coraggio morta sabato notte, a 33 anni, di tumore al seno ad Oderzo (Treviso). Aveva deciso di portare avanti la gravidanza nonostante il ritorno del cancro, da cui sembrava inizialmente guarita. E anche in questi mesi ha cercato di godersi in ogni istante il suo piccolo Antonio, il bimbo che tanto desiderava. Azzurra si era ammalata nel 2019, il problema era stato affrontato subito, tanto che i medici la consideravano guarita. Temeva che le chemioterapie subite le impedissero di diventare mamma. Invece a febbraio 2023 si era scoperta incinta, immensa la gioia sua e del marito Francesco Favero.

Purtroppo, lo scorso luglio gli esami connessi alla gravidanza avevano evidenziato che la malattia si era ripresentata. Il primo pensiero di Azzurra era stato per il bimbo che portava in grembo: determinata, aveva voluto portare avanti la gravidanza e, appena aveva raggiunto le 32 settimane, il bimbo era stato fatto nascere. Nel mentre erano proseguite le cure per contrastare la malattia, rivelatasi aggressiva. La giovane mamma ha combattuto con tutte le sue forze, sempre con il sorriso. «Stai tranquilla mamma, andrà tutto bene»: così si era rivolta alla madre Antonella venerdì, mentre si addormentava piano stordita dai farmaci. La morte è sopraggiunta nel fine settimana. È una vicenda per certi versi sorprendente quella di Azzurra Carnelos. Bambina bravissima a scuola, adolescente dolcissima e gentile, si laurea con 110 e lode in Economia bancaria e Finanza. Nel 2013 conosce Francesco, si laureano insieme nel 2015 e trova subito lavoro.

