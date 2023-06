Berlusconi, la reazione commossa dei figli ai funerali del Cav: qualcuno piange, altri no

I solenni funerali di Stato di Silvio Berlusconi sono iniziati da poco e la commozione pervade la basilica del Duomo di Milano. In prima fila, ovviamente, è la famiglia del Cavaliere a seguire la celebrazione con più trasporto. I figli seguono commossi la bara del papà. Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e il più piccolo, Luigi, sfilano accanto a Marta Fascina, la compagna di Berlusconi tra l'applauso delle migliaia di persone che si sono riunite per lui in piazza. Le lacrime rigano il volto di Marta Fascina, ma ognuno vive il dolore dell'ultimo saluto a modo suo.

