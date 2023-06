Silvio Berlusconi, dove sarà sepolto? Mistero risolto: «La salma sarà cremata, le ceneri nel mausoleo di Arcore»

Dove verrà sepolto Silvio Berlusconi? Si è tanto parlato in questi giorni, dopo la scomparsa dell'ex Cavaliere, del luogo di sepoltura dell'ex premier e del celebre mausoleo costruito nella sua villa di Arcore dallo scultore Pietro Cascella. Ed era scoppiata anche la polemica: «Per una legge ridicola non può essere tumulato nella sua villa», aveva detto Vittorio Sgarbi. E invece è andata diversamente: Berlusconi riposerà nel suo mausoleo a Villa San Martino, dopo la cremazione che avverrà domani a Valenza, in provincia di Alessandria.

